Израиль прекратил боевые действия в секторе Газа

"Армия сейчас не действует в Газе. Не действует, начиная с 21.00 (по местному времени)", - сказала собеседница агентства РИА "Новости".

Она отметила, что со стороны палестинских боевиков после согласованного времени начала прекращения огня было несколько ракетных пусков.

"Они были и пока есть. Мы не отвечаем", - сказала представитель армии.

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Председатели Европейского совета и Еврокомиссии Херман ван Ромпей и Жозе Мануэл Баррозу приветствовали в среду перемирие между Израилем и палестинскими боевиками в секторе Газа, говорится в их совместном заявлении.

"Сейчас крайне важно обеспечить (перемирие) и предотвращение возобновления насилия", - заявили ван Ромпей и Баррозу.

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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал достижение договоренности о перемирии между палестинскими группировками сектора Газа и Израилем, выступив в среду на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Ближнему Востоку.

"Я благодарен сторонам за то, что они отошли от края пропасти", - сказал Пан Ги Мун по видеосвязи из Тель-Авива. При этом он приветствовал посреднические усилия руководства Египта для достижения перемирия.

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Глава политбюро правящего в секторе Газа исламистского движения ХАМАС Халед Машааль назвал победой достигнутые палестинцами результаты, прописанные в соглашении о прекращении огня.

По соглашению между Израилем и сектором Газа, еврейское государство обязуется прекратить военные действия против анклава ''с суши, воздуха и моря'', а также точечную ликвидацию лидеров палестинских военизированных движений. Договоренности включают в себя открытие всех пограничных переходов, связывающих сектор Газа с внешним миром. Последний пункт должен вступить в силу через 24 часа после объявления перемирия. По словам лидера ХАМАС, это означает фактическое снятие блокады.

Палестинцы со своей стороны обязуются прекратить любые враждебные действия, ''направленные против Израиля из сектора Газа''.

''Последняя израильская агрессия показала, что сопротивление - идеальный выбор для создания палестинского государства. Результаты которых мы достигли - победа для всех палестинцев и победа для арабской нации'', - сказал Машааль.

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Операция "Облачный столп", ставшая израильским ответом на ракетные обстрелы, продолжалась в секторе Газа с 14 ноября. В ходе операции, которая продолжалась неделю, израильтяне нанесли дистанционные удары по сотням целей.

Выступая в Иерусалиме вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой МИД Авигдором Либерманом, министр обороны Эхуд Барак объявил о достижении всех целей кампании и предупредил о готовности применить еще большую силу против боевиков, если те нарушат перемирие.