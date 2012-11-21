Взрыв в Тель-Авиве: ранены 10 человек

По данным спасателей, по меньшей мере 10 человек ранены, трое из них – серьезно, передает Радио «Свобода».

Пресс-секретарь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху назвал взрыв «терактом».

Израильское телевидение продемонстрировало кадры, на которых виден задымленный автобус с разбитыми окнами.

По словам представителя полиции, правоохранители выясняют, была ли бомба заложена в автобус, или это было нападение смертника.

Между тем, в Секторе Газа продолжается военная операция Израиля против группировки ХАМАС, вследствие которой погибли более 130 палестинцев и пятеро израильтян.