В России участника «болотного дела» посадили на 4,5 года

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора участнику массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая Максиму Лузянину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти) и ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)», - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 6 мая 2012 года в ходе массовых беспорядков М.Лузянин, находясь между Болотной набережной и Болотной площадью, бросил в младшего инструктора-снайпера оперативного подразделения МВД России по Центральному федеральному округу, который обеспечивал общественный порядок при проведении массового мероприятия, кусок асфальтного покрытия. Затем М.Лузянин совместно с другими участниками беспорядков сорвали с бойца отряда особого назначения Центра специального назначения сил оперативного реагирования ГУ МВД России по городу Москве противоударный шлем, бронежилет, отняли резиновую палку и противогаз. После этого М.Лузянин сбил полицейского с ног и вместе с другими участниками массовых беспорядков нанес удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего. В результате полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Подчеркивается, что действуя по схожей схеме, М.Лузянин сбил с ног и применил насилие в отношении еще троих сотрудников полиции. При этом к одному из них он применил удушающий прием.

«Приговором суда М.Лузянину назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела в отношении более десяти человек, участвующих в массовых беспорядков продолжается.

Как сообщал УНИАН, в результате столкновений с полицией 6 мая на Болотной площади в Москве было задержано более 400 человек. По информации полиции, тогда пострадал 29 полицейский, однако власти не предоставили официальной информации о пострадавших участниках акции оппозиции.