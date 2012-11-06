Опубликовано фото участников драки в Варшаве

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские правоохранители опубликовали фотографии неидентифицированных ранее участников беспорядков после получения соответствующего согласия прокуратуры, которая ведет расследование по этому делу.

Полиция призывает всех сообщить им о месте нахождения хулиганов, чтобы они могли быть привлечены к ответственности.

Представитель столичной полиции сказал УНИАН, что за их поступки им грозит до 3 лет лишения свободы, заметив, что окончательное наказание определит суд.

Собеседник агентства не исключил, что в ближайшее время могут быть опубликованы фотографии еще других участников потасовок, отметив, что это решение будет зависеть от прокуратуры.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня этого года в центре Варшаве произошли столкновения между польскими и российскими футбольными хулиганами, которые, в частности, устраивали драки по ходу колонны российских болельщиков, которые пешком шли на Национальный стадион, где вечером играли сборные РФ и Польши.

Полиция, которая для пресечения беспорядков использовала слезоточивый газ, водометы и даже резиновые заряды, в тот же день задержала почти 200 человек, абсолютное большинство которых были польскими гражданами.