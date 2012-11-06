В США начато расследование по жалобам на рост цен

По словам прокурора, в основном люди жалуются на подорожание топлива, номеров в гостиницах, внезапную дороговизну продуктов и воды. Между тем, по местным законам, продавцы не вправе повышать цены на товары и услуги первой необходимости в условиях, аналогичных нынешним.

Более миллиона жителей штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси все ещё остаются без электричества после циклона. В городе Нью-Йорк не работает четверть автозаправочных станций, водители выстраиваются в длинные очереди за бензином, имея при себе дополнительные канистры, сообщает Радио Свобода.