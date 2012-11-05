СМИ: Израиль планировал начать войну с Ираном в 2010 году

По данным журналистов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Эхуд Барак отдали распоряжение привести армию в повышенную боевую готовность на случай возможного удара по ядерным объектам на территории Ирана, сообщает Lenta.ru со ссылкой The Jerusalem Post.

Эту инициативу назвали "незаконной" и резко раскритиковали тогдашний глава службы внешней разведки "Моссад" Мейр Даган и на тот момент действующий начальник штаба армии обороны Израиля Габи Ашкенази. Они заявили, что спецоперация против ядерных разработок может привести к неконтролируемым последствиям, в том числе к полноценной войне между Израилем и Ираном. Ашкенази и Даган также напомнили, что подобные действия обязательно должны согласовываться с кабинетом министров и обвинили Нетаниягу и Барака в попытке "начать войну украдкой".

Нетаниягу и Барак со своей стороны обвинили военное руководство в том, что подотчетные Ашкенази и Дагану ведомства не готовы к военным действиям в случае необходимости. Барак в интервью Channel 2 также выразил сомнения в том, что спецоперация на ядерных объектах Ирана обязательно привела бы к полноценной войне.

Так или иначе, из-за разногласий политического и военного руководства Израиля операция против Ирана была отменена. Другие подробности этого конфликта двухгодичной давности должны быть обнародованы Channel 2 в понедельник, 5 ноября, когда программа будет показана целиком.