В Иране заговорили об угрозе третьей мировой войны

Удар Израиля по Ирану может в конечном счете привести к третьей мировой войне. С таким предупреждением выступил в интервью арабоязычному телеканалу "Аль-Алям" командующий аэрокосмическими силами иранского Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР - элитных частей ВС) генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Иран не будет первым развязывать войну, однако, не исключено, нанесет упреждающий удар, если будет уверен, что враги проводят последние приготовления к агрессии против нас", - сказал он, подчеркнув при этом, что пока таких предпосылок нет.

"Израиль даже не может представить, каким будет ответ ИРИ на эту агрессию - масштабным и всеобъемлющим, он станет прелюдией к его гибели, и, не исключено, что перерастет в третью мировую войну", - указал генерал. По его словам, "американские базы на Бахрейне, в Катаре и Афганистане, как элемент присутствия США в регионе, без колебания будут атакованы, если воспылает пламя войны".

Как заявил накануне командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари, "израильские власти должны осознавать, что сионистский режим будет уничтожен, если он атакует Иран". "Это станет самоубийством для них, их концом. Враги не смогли победить иранский народ в прошлом, и не смогут теперь, потому что нам удалось получить доступ к передовым технологиями в области обороны. Поэтому, я считаю, что никто не посмеет напасть", - подчеркнул он. Тем не менее, указал военачальник, нет гарантий того, что израильская сторона "будет действовать мудро", и "вероятность того, что война может вспыхнуть, существует", однако "где и когда она будет, пока не ясно".