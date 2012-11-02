«Русский марш» в Москве проведут, хотя мигранты и против

Об этом сообщил РИА "Новости" в пятницу руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

Мэрия Москвы согласовала проведение "Русского марша" 4 ноября в двух местах: первое - в Люблино с шествием по улице Перерва и митингом у памятника воинам-интернационалистам с числом участников до 20 тысяч человек, второе - с шествием по Крымской набережной и митингом у входа в парк около Центрального дома художника с числом участников до 10 тысяч человек.

В среду стало известно, что оргкомитет "Русского марша" принял решение о проведении только одной акции по второму адресу, в центре Москвы.

Между тем, глава Федерации мигрантов России (ФМР) Мухаммад Амин Маджумдер заявил, что проживающие в РФ мигранты обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отменить "Русский марш" или хотя бы изменить дату его проведения. По его мнению, "само название этого мероприятия представляет опасность для многонациональной России". По его словам, если мигрантам не удастся добиться отмены "Русского марша", то они попытаются хотя бы изменить дату и место его проведения.

"На сегодняшний день у мэрии нет оснований для переноса даты или запрета акции "Русский марш", - сказал Майоров.

По его словам, "Русский марш" проходит не первый год, формат мероприятия соответствует федеральному законодательству и отвечает требованиям, которые предъявляются к таким акциям.

"Мы встретились с организаторами и предупредили их, что любые нарушения будут пресекаться вплоть до прекращения мероприятия. Мы сообщили, что все лозунги и наглядная агитация должны соответствовать закону. Если их содержание будет склонять к межэтнической или другой розни, то правоохранительные органы будут это предотвращать. Все осознали круг задач, который необходимо выполнить", - подчеркнул руководитель департамента.

Ранее общественные организации Москвы обратились к Собянину с аналогичной просьбой.

Подписавшиеся считают, что "Русский марш"и пропагандируемая его организаторами идеология могут вызвать эскалацию межэтнических конфликтов.