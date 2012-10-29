С начала года в мире убили более 100 журналистов

Такие данные представила сегодня в Нюрнберге Международная федерация журналистов - крупнейшая в мире организация работников средств массовой информации, передает ИТАР-ТАСС.

Самой опасной страной для репортерской работы названа Сомалийская Республика, где в этом году расстались с жизнью уже 16 журналистов.

Согласно докладу МФЖ, число работников СМИ, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, с каждым годом растет. Еще в 2010 году по всему миру было убито 94 журналиста, в 2011 году - уже 106.

"В борьбе за свободу выражения мнения погибает слишком много журналистов, - заметил в этой связи руководитель федерации Джим Бумела. - Это скандал, когда многие правительства, не предпринимая никаких действий, наблюдают, как работники СМИ становятся жертвами насилия". Свобода слова - неотъемлемое право человека, подчеркнул Дж.Бумела. Однако, по его мнению, "некоторым не нравится то, о чем сообщают журналисты".

Среди самых "ненадежных" регионов для репортеров, по данным МФЖ, также - Ближний Восток и страны арабского мира, где в общей сложности погибло 32 журналиста. В Ираке, Пакистане и Мексике расстались с жизнью в каждом случае по 11 человек, занятых в области средств массовой информации.

Международная федерация журналистов объединяет около 600 тыс. работников СМИ по всему миру. Штаб-квартира организации находится в Брюсселе.