В США готовятся к урагану: закрыты школы, госучреждения и фондовая биржа

Министерства, ведомства и агентства США, расположенные в Вашингтоне, не будут работать в понедельник из-за надвигающегося на регион урагана "Сэнди", сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление кадровой службы Белого дома.

"Офисы госучреждений, расположенные в Вашингтоне и окрестностях, не будут работать в понедельник. Сотрудникам нечрезвычайных сфер и служб будет предоставлен административный отгул. Служащие чрезвычайных ведомств и служб выйдут на работу, если иное не будет предписано их руководством", - говорится в распоряжении управления.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), находящаяся в низинной части Манхэттена, в понедельник также будет закрыта.

Торги будут проводиться электронным методом, но не на площадках биржи, расположенной в зоне возможного затопления на Уолл-стрит. В понедельник в Нью-Йорке также не будет работать общественный транспорт, отменены занятия в школах.

Это первый случай закрытия биржи после урагана "Глория"в 1985 году. Биржа NASDAQ, расположенная на Таймс-сквер, намерена проводить в понедельник торги на своих площадках несмотря на то, что в мегаполисе по погодным условиям было объявлено чрезвычайное положение.

Синоптики обещают, что ураган "Сэнди" придет в Нью-Йорк на рассвете в понедельник. Он движется в северо-восточном направлении, порывы сопутствующих ветров достигают 120 километров в час. Президент США Барак Обама уже отменил ряд предвыборных мероприятий, запланированных на понедельник и вторник.

Ожидается, что "Сэнди" достигнет побережья США в ночь на вторник по местному времени (утро вторника). По прогнозам синоптиков, наиболее сильному воздействию урагана подвергнутся штаты Нью-Йорк, Коннектикут и Пенсильвания. В настоящее время ураган движется со скоростью 17 километров в час в северо-восточном направлении, порывы сопутствующих ветров достигают 120 километров в час. Жертвами "Сэнди", который ранее обрушился на Кубу, Ямайку, Пуэрто-Рико и Багамы, стали уже 65 человек.

Ранее участники президентской президентской предвыборной кампании Барак Обама и Митт Ромни заявили об изменении графика поездок.