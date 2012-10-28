На Гавайский архипелаг надвигается цунами

По данным синоптиков, цунами вызвано землетрясением магнитудой 7,7 в районе западной части Канады в Тихом океане, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

"К городу Кахули, расположенному на острове Мауи, идет волна более 5 футов", - передает телеканал. Примерное время подхода волны к побережью 10.20 вечера по местному времени. Волны высотой полтора метра надвигаются на соседний город Хило. На другие острова надвигаются волны цунами значительно меньше - высотой до метра, отмечают синоптики.

Власти прибрежных городов предупредили граждан об угрозе с помощью сирен и громкоговорителей.