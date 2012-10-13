Завтра на Черноморском флоте России - день траура

Командующий Черноморским флотом России контр-адмирал Александр Федотенков сегодня приказал объявить 14 октября днем траура по летчикам, погибшим вчера при крушении самолета-амфибии Бе-12 в Крыму.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя флота капитана первого ранга Вячеслава Трухачева.

"Воскресенье на Черноморском флоте объявлено днем траура. Во всех воинских частях и на кораблях будут приспущены флаги, отменены все увеселительные мероприятия", - сказал В.Трухачев.

Он сообщил, что в субботу в Севастополь прибывает комиссия департамента безопасности полетов Минобороны РФ, которая будет разбираться в причинах катастрофы самолета.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 октября, при заходе на посадку на аэродром, расположенный неподалеку от поселка Кача (Автономная Республика Крым), потерпел крушение самолет Бе-12 войсковой части 49311 Черноморского флота. В результате 3 члена экипажа погибло, 1 – пострадал и в настоящий момент находится в госпитале.

Причиной крушения самолета Бе-12 стал отказ двигателя. Комиссию по расследованию причин и обстоятельств катастрофы самолета возглавил командующий ЧФ РФ контр-адмирал А.Федотенков. До выяснений причин, вызвавших крушение, все полеты самолетов Бе-12 приостановлены.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).