Причиной крушения самолета ЧФ стал отказ двигателя

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник Черноморского Флота Российской Федерации.

Комиссию по расследованию причин и обстоятельств катастрофы самолета возглавил командующий ЧФ РФ контр-адмирал Александр Федотенков. До выяснений причин, вызвавших сегодняшнее крушение, все полеты самолетов Бе-12 приостановлены.

Состояние здоровья, оставшегося в живых члена экипажа удовлетворительное. Он не нуждается в госпитализации.

Как сообщал УНИАН, сегодня в районе Севастопольского поселка Кача трое человек погибли и один находится в тяжелом состоянии в результате крушения находящегося на вооружении в морской авиации Черноморского флота России самолета Бе-12. По информации источника правоохранительных органов Севастополя, инцидент произошел во второй половине дня на аэродроме «Кача». Самолету Бе-12 более 30 лет. Вооружения и оружия в самолете не было.