Протесты против фильма «Невинность мусульман» докатились до Украины

В Симферополе сегодня более 500 сторонников ислама проводят митинг, выражая возмущение созданным в США фильмом «Невинность мусульман», который выложен в сеть YouTube и вызвал протесты мусульман во многих странах мира.

Как передает корреспондент УНИАН, собравшиеся скандируют: «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед Пророк его», а также «Аллах Акбар».

Также они держат в руках транспаранты и плакаты, среди которых были: «Оскорбление Пророка — оскорбление Всевышнего!», «Эй, ненавистники ислама знайте: наказание Аллаха неизбежно!», «Мусульмане – единый народ», «Америка, Мухаммед чист, унижена ты!», «Вам не избежать правосудия Аллаха!».

«Мусульмане всего мира поднялись, чтобы защитить честь и достоинство лучшего человека, над которым когда-нибудь всходило солнце. Враги Аллаха выпустили отвратительный фильм, в котором оболгали Пророка, оболгали всех мусульман. Этот скверный фильм невозможно смотреть ни минуты», - заявил на митинге Руслан Аблямитов, представитель общины Давет, которая организовала митинг.

Митинг проходит уже более 2 часов, при этом женщины, большинство из которых в хиджабах, стоят отдельно от мужчин.

Напомним, Духовное управление мусульман Крыма (муфтият) на прошлой неделе выступило с обращением к исповедующим ислам крымчанам, где призвало не реагировать акциями протеста на оскверняющий Аллаха и Мухаммеда фильм, поскольку в арабских странах они уже привели к кровопролитию и штурмам американских посольств. Вместе с тем ДУМК резко осудил картину «Невинность мусульман».

Как сообщал УНИАН, после появления информации о снятом в США фильме «Невиновность мусульман», в котором мусульманский пророк Мухаммед представлен в крайне неприглядном виде, 11 сентября в Ливии неизвестные обстреляли здание американского консульства из гранатометов с территории близлежащей фермы.

Посол США Кристофер Стивенс вместе с тремя коллегами были убиты в результате попадания гранаты в автомобиль, в котором они находились.

Фильм также спровоцировал массовые акции протеста как в исламских, так и в западных странах, где проживают мусульмане.