Съемочная группа "Невиновности мусульман" заявила, что их использовали втемную

Как отмечает Associated Press, английская звуковая дорожка была наложена уже после окончания работы над фильмом и не совпадает с изначальным сценарием. При этом, когда в фильме звучит имя пророка Мухаммеда, актеры либо не видны в кадре, либо их артикуляция не соответствует звуку.

Как сообщалось ранее, режиссером фильма стал некто Сэм Бейсиль, однако личность, которая скрывается под этим псевдонимом, до сих пор неизвестна.

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55-летний Накула Басили Накула, которого журналисты считают автором фильма, заявил полиции, что не желает возвращаться в свой дом в Калифорнии. После допроса в полиции папарацци удалось снять момент, как Накулу сопровождают полицейские, однако мужчина почти полностью скрыл лицо.

Дом Накулы уже несколько дней осаждают журналисты, сообщает РИА Новости. Его родные в ночь на понедельник покинули свой дом в Калифорнии.

Накула не отрицает, что оказывал организационную поддержку создателям фильма, но утверждает при этом, что не выступал в качестве режиссера, хотя лично с ним знаком.