Съемочная группа "Невиновности мусульман" заявила, что их использовали втемную
Съемочная группа скандального фильма "Невиновность мусульман" заявила, что продюсеры использовали их, не сообщив о своих истинных намерениях.
Как отмечает Associated Press, английская звуковая дорожка была наложена уже после окончания работы над фильмом и не совпадает с изначальным сценарием. При этом, когда в фильме звучит имя пророка Мухаммеда, актеры либо не видны в кадре, либо их артикуляция не соответствует звуку.
Как сообщалось ранее, режиссером фильма стал некто Сэм Бейсиль, однако личность, которая скрывается под этим псевдонимом, до сих пор неизвестна.
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55-летний Накула Басили Накула, которого журналисты считают автором фильма, заявил полиции, что не желает возвращаться в свой дом в Калифорнии. После допроса в полиции папарацци удалось снять момент, как Накулу сопровождают полицейские, однако мужчина почти полностью скрыл лицо.
Дом Накулы уже несколько дней осаждают журналисты, сообщает РИА Новости. Его родные в ночь на понедельник покинули свой дом в Калифорнии.
Накула не отрицает, что оказывал организационную поддержку создателям фильма, но утверждает при этом, что не выступал в качестве режиссера, хотя лично с ним знаком.