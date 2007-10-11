Ющенко: Украина заинтересована в прямом членстве в ЕС и НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что победа демократической коалиции будет способствовать ускорению евроинтеграционных процессов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с представителями политических, бизнес кругов, главами дипломатических представительств и представителями общественности в Словацкой ассоциации внешней политики.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что у него нет сомнения, что Украина будет членом Европейского Союза. «Это вопрос времени», - добавил он.

Президент выразил уверенность, что Украина осуществит все необходимые шаги для этого, что в украинском обществе будет расти понимание необходимости этого шага. Кроме того, В.ЮЩЕНКО считает, что и Европа будет выражать все больше и больше желания видеть Украину в Евросоюзе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина ведет интенсивную работу в этом направлении. Сейчас, по его словам, отрабатывается углубленное соглашение между Украиной и ЕС. Президент надеется, что на протяжении 11-12 месяцев эта работа будет завершена, и в этом документе будут определены четкие европерспективы Украины.

В.ЮЩЕНКО еще раз отметил, что Украина заинтересована в прямом членстве в ЕС и НАТО. «Мы преданы этому курсу и идем этим путем», - сказал глава государства.