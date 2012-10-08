СМИ: Продюсера «Невиновности мусульман» начнут судить 10 октября
Предполагаемый продюсер скандального фильма "Невиновность мусульман" Марк Басили Юсеф, также известный под псевдонимом Накула Басили Накула, 10 октября предстанет перед федеральным судом Лос-Анджелеса в США.
Юсеф, ранее судимый за финансовые преступления, был арестован 27 сентября по подозрению в нарушении условий досрочного освобождения из тюрьмы.
По данным СМИ, Юсеф освободился из-под стражи в 2011 году с условием, что он не будет пользоваться интернетом без специального разрешения надзорных органов. Ему также запрещалось пользоваться псевдонимами.
Как сообщает в РИА "Новости" со ссылкой на Рейтер, в среду ожидается лишь предварительное заседание по делу Юсефа. Суду Лос-Анджелеса предстоит определить, нарушил ли подсудимый условия своего досрочного освобождения.
Принадлежащего к коптской христианской церкви жителя Калифорнии Марка Басили Юсефа (Накулу) называют одним из создателей скандального фильма "Невиновность мусульман", в котором пророк Мухаммед выставлен в неприглядном свете.