В России фильм «Невинность мусульман» второй раз признали экстремистским

Об этом УНИАН сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

«Поводом к подаче заявления явилось наличие в фильме видеоряда и текста, которые направлены на формирование представлений о неполноценности ислама и исповедующей его части населения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведенное по запросу прокуратуры психолого-лингвистическое исследование записи фильма подтвердило, что его содержание направлено на возбуждение религиозной ненависти и вражды, а также на унижение человека по признаку национальности и отношения к религии.

«Рассмотрев заявление, суд согласился с требованиями прокуратуры и признал видеофильм экстремистским материалом», - подчеркивается в сообщении.

После вступления решения суда в законную силу его копия будет направлена в Министерство юстиции России для включения видеофильма в федеральный список экстремистских материалов и его распространение на территории РФ будет запрещено.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Ленинский районный суд г. Грозный признал экстремистским фильм «Невинность мусульман».

Согласно российскому законодательству, решение любого суда, касающееся экстремистских материалов, действует на всей территории РФ.

После появления информации о снятом в США фильме «Невиновность мусульман», в котором мусульманский пророк Мухаммед представлен в крайне неприглядном виде, 11 сентября в Ливии неизвестные обстреляли здание американского консульства из гранатометов с территории близлежащей фермы. Посол США Кристофер Стивенс вместе с тремя коллегами были убиты в результате попадания гранаты в автомобиль, в котором они находились.

Фильм также спровоцировал массовые акции протеста как в исламских, так и в западных странах, где проживают мусульмане.