Перед выборами президента венесуэльцы массово скупают соль, сахар и спички

12:34, 07 октября 2012
Мир
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Президентские выборы проходят в Венесуэле.

Пятидесятивосьмилетний У.Чавес намерен стать главой государства третий раз подряд

Как передает РИА «Новости», всего на выборах зарегистрированы семеро кандидатов, но только два из них, по оценкам наблюдателей, имеют реальные шансы на победу - это действующий президент Уго Чавес и единый кандидат от оппозиции Энрике Каприлес.

Право голоса в Венесуэле имеют почти 19 миллионов человек, и борьбе за их голоса посвятили последние недели предвыборной кампании кандидаты в президенты. Избирательные участки, а их по всей стране - более 13,6 тысячи, откроют свои двери в шесть часов утра по местному времени (13.30 по киевскому времени). Для обеспечения безопасности в день голосования привлечены 139 тысяч военнослужащих.

Пятидесятивосьмилетний У.Чавес намерен стать главой государства в третий раз подряд: с 1999 года он является бессменным президентом, а в 2009 году провел референдум, который отменил ограничения для одного и того же человека занимать выборные должности несколько раз подряд. Бывший военный, У.Чавес занял президентское кресло, посидев сначала в тюрьме после неудачной попытки государственного переворота 1992 года.

Э.Каприлес, которому недавно исполнилось 40 лет, сумел в начале 2012 года победить на предварительных выборах единого кандидата от оппозиции, который будет бороться с У.Чавесом за пост главы государства. Э.Каприлес - адвокат и экономист по профессии. Его отец родом из сефардских евреев с острова Кюрасао. Мать имеет русские и польские корни, приехала в Венесуэлу в годы Второй мировой войны. Семья занимается бизнесом в сфере СМИ, индустрии развлечений и недвижимости.

Впервые за последние годы ситуацию перед выборами в Венесуэле можно назвать непредсказуемой. Различные опросы общественного мнения, проводившиеся в стране, давали диаметрально противоположные результаты в плане оценки предпочтений венесуэльцев.

Между тем, перед выборами венесуэльцы начали скупать соль, сахар и спички. Как рассказал РИА «Новости» житель Каракаса Серхио Мьерколес-и-Оливарес, люди не знают, что их будет ожидать завтра. И поэтому стараются на всякий случай закупиться самым необходимым.

Оба кандидата провели активную и очень динамичную предвыборную кампанию, посетив множество городов южноамериканской страны. В этих поездках У.Чавес проявил себя, как всегда, блестящим оратором, собирая многотысячные митинги сторонников и бросая обвинения в адрес своего соперника. Э.Каприлес также собирал огромные митинги, в том числе и в Каракасе, однако был более сдержан в оценках действий нынешнего президента.

Венесуэльские избиратели фактически должны определить курс, которым будет идти страна в ближайшие годы.

В преддверии выборов власти заявили о якобы имеющихся планах радикальных оппозиционеров устроить беспорядки и провокации в день голосования. Армия и полиция пообещали принять все возможные в рамках конституции меры для недопущения конфликтных ситуаций и провокационных действий. Между тем, и оппозиция выступила с обвинениями в адрес властей в намерении любыми средствами не признавать победы Э.Каприлеса. За несколько дней до выборов в одном из регионов страны были убиты из огнестрельного оружия трое сторонников оппозиционного кандидата.

В целях безопасности уже с вечера пятницы, 5 октября, и вплоть до понедельника, 8 октября, на всей территории страны запрещена продажа алкогольных напитков, а также ношение оружия для всех, кроме военных, полиции и специальных служб.

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