Перед выборами президента венесуэльцы массово скупают соль, сахар и спички

Как передает РИА «Новости», всего на выборах зарегистрированы семеро кандидатов, но только два из них, по оценкам наблюдателей, имеют реальные шансы на победу - это действующий президент Уго Чавес и единый кандидат от оппозиции Энрике Каприлес.

Право голоса в Венесуэле имеют почти 19 миллионов человек, и борьбе за их голоса посвятили последние недели предвыборной кампании кандидаты в президенты. Избирательные участки, а их по всей стране - более 13,6 тысячи, откроют свои двери в шесть часов утра по местному времени (13.30 по киевскому времени). Для обеспечения безопасности в день голосования привлечены 139 тысяч военнослужащих.

Пятидесятивосьмилетний У.Чавес намерен стать главой государства в третий раз подряд: с 1999 года он является бессменным президентом, а в 2009 году провел референдум, который отменил ограничения для одного и того же человека занимать выборные должности несколько раз подряд. Бывший военный, У.Чавес занял президентское кресло, посидев сначала в тюрьме после неудачной попытки государственного переворота 1992 года.

Э.Каприлес, которому недавно исполнилось 40 лет, сумел в начале 2012 года победить на предварительных выборах единого кандидата от оппозиции, который будет бороться с У.Чавесом за пост главы государства. Э.Каприлес - адвокат и экономист по профессии. Его отец родом из сефардских евреев с острова Кюрасао. Мать имеет русские и польские корни, приехала в Венесуэлу в годы Второй мировой войны. Семья занимается бизнесом в сфере СМИ, индустрии развлечений и недвижимости.

Впервые за последние годы ситуацию перед выборами в Венесуэле можно назвать непредсказуемой. Различные опросы общественного мнения, проводившиеся в стране, давали диаметрально противоположные результаты в плане оценки предпочтений венесуэльцев.

Между тем, перед выборами венесуэльцы начали скупать соль, сахар и спички. Как рассказал РИА «Новости» житель Каракаса Серхио Мьерколес-и-Оливарес, люди не знают, что их будет ожидать завтра. И поэтому стараются на всякий случай закупиться самым необходимым.

Оба кандидата провели активную и очень динамичную предвыборную кампанию, посетив множество городов южноамериканской страны. В этих поездках У.Чавес проявил себя, как всегда, блестящим оратором, собирая многотысячные митинги сторонников и бросая обвинения в адрес своего соперника. Э.Каприлес также собирал огромные митинги, в том числе и в Каракасе, однако был более сдержан в оценках действий нынешнего президента.

Венесуэльские избиратели фактически должны определить курс, которым будет идти страна в ближайшие годы.

В преддверии выборов власти заявили о якобы имеющихся планах радикальных оппозиционеров устроить беспорядки и провокации в день голосования. Армия и полиция пообещали принять все возможные в рамках конституции меры для недопущения конфликтных ситуаций и провокационных действий. Между тем, и оппозиция выступила с обвинениями в адрес властей в намерении любыми средствами не признавать победы Э.Каприлеса. За несколько дней до выборов в одном из регионов страны были убиты из огнестрельного оружия трое сторонников оппозиционного кандидата.

В целях безопасности уже с вечера пятницы, 5 октября, и вплоть до понедельника, 8 октября, на всей территории страны запрещена продажа алкогольных напитков, а также ношение оружия для всех, кроме военных, полиции и специальных служб.