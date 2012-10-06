Тысячи рабочих завода, где собирают iPhone 5, устроили забастовку

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

По данным правозащитной организации China Labor Watch, рабочие завода Foxconn в Чжэнчжоу выразили таким образом свое возмущение против строгих требований со стороны менеджмента к производству новых смартфонов компании Apple. Организация China Labor Watch базируется в США, однако следит за соблюдением условий труда в китайских компаниях.

Протест начался после того, как рабочие завода получили более строгие инструкции, требующие точности в подгонке деталей до двух сотых миллиметра. По словам правозащитников, сотрудники завода не могли производить iPhone 5 по таким стандартам из-за особенностей дизайна, а большинство участников протеста занимались контролем качества iPhone 5.

Компании Foxconn и Apple не прокомментировали ситуацию. По данным издания Cnet, на заводе Foxconn в Чжэнчжоу работают около 190 тысяч человек.

Foxconn является главным поставщиком компонентов для корпорации Apple, в частности, на ее фабриках производятся популярные устройства iPhone и iPad.

Кроме Apple, Foxconn осуществляет контрактное производство для таких компаний как Microsoft, Nintendo, Canon, Sony.

Всего на заводах компании на материковой части Китая работают более миллиона человек.

Заводы группы Foxconn неоднократно попадали в поле зрения СМИ в связи с жалобами рабочих на плохие условия труда и случаями самоубийств среди сотрудников.

В прошлом месяце Foxconn закрыла одну из своих китайских фабрик в Тайюане, где ранее 2 тысячи работников были втянуты в массовую драку, в результате которой пострадали около 40 человек.