Канада обеспокоена ходом избирательной кампании в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства Канады в Украине, такое заявление в связи с обнародованием первого промежуточного отчета миссии наблюдателей «Канадская миссия – Выборы в Украине 2012» сделали министр иностранных дел Джон Баирд и министр международного сотрудничества Джулиан Фантино.

«Свободные и справедливые выборы, которые отражают волю украинского народа, еще возможны. Еще не настолько поздно. Мы призываем представителей украинской власти полностью и срочно устранить какие-либо нарушения избирательного процесса», - говорится в заявлении.

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«Канада решительно поддерживает украинский народ в развитии нации, которое основывается на демократии, уважении к правам человека и верховенстве права. Мы будем продолжать пристально следить за сообщениями наблюдателей с места событий с приближением украинских парламентских выборов и будем поднимать эти вопросы с правительством Украины», - заявили министры.

В сообщении отмечается, что отчет, который был обнародован 2 октября, очерчивает пакет вопросов к текущей кампании, включая ограничение свободы слова, процедурные несоответствия, примеры подкупа избирателей и неправомерное давление на кандидатов и членов избирательных комиссий.

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Как сообщалось, 2 октября в первом промежуточном отчете, который был обнародован на пресс-конференции в УНИАН представителями канадской миссии наблюдения (Mission Canada) по результатами анализа хода избирательной кампании во всех областях Украины в течение 3-28 сентября, говорилось, что подготовка к парламентским выборам в Украине проходит на фоне процедурных нарушений, широкомасштабного подкупа голосов, ограничения свободы слова и неподобающего рассмотрения избирательных споров.

Миссия наблюдателей «Канадская миссия – Выборы в Украине 2012» включает 65 долгосрочных и 365 краткосрочных наблюдателей, которые наблюдают за выборами народных депутатов Украины 28 октября.

Этот проект организован негосударственной неприбыльной организацией CANADEM при финансовой поддержке Министерства иностранных дел и международной торговли Канады и Канадского агентства международного развития.