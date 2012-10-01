ПАСЕ созывает срочные дебаты по Сирии и скандалу в Азербайджане

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своей сессии, которая открывается сегодня в Страсбурге, проведет срочные дебаты по ситуации в Сирии, а также дебаты по ситуации в Азербайджане в связи с освобождением офицера Рамиля Сафарова, убившего лейтенанта армянской армии Гургена Маргаряна.

Как сообщил корреспонденту УНИАН глава украинской делегации в ПАСЕ Иван Попеску, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Бюро Ассамблеи.

«Срочные дебаты будут посвящены ситуации в Сирии, ситуации с беженцами. Основную информацию будет предоставлять комитет по миграции и политический комитет. И будут дебаты на актуальную тему - это ситуация с Р.Сафаровым», - сказал он.

Кроме того, на нынешней сессии ПАСЕ планирует рассмотреть доклад о выполнении Россией обязательств перед Советом Европы. Такой доклад по России будет обсуждаться на сессии ПАСЕ впервые за последние 7 лет.

Сессия продлится до конца недели.