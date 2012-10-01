На рекапитализацию испанских банков нужно менее 60 млрд евро

Об этом заявил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.

"Я успокоен тем, что общий объем дефицита капитала испанского банковского сектора составляет немногим менее 60 миллиардов евро. Финальная государственная помощь банкам Испании будет меньше представленного недостатка капитала", - говорится в заявлении политика, которое цитирует РИА "Новости".

Банкам Испании потребуется примерно 60 миллиардов евро на увеличение капитализации, согласно итогам стресс-тестов финансовых организаций, проведенных аудиторской компанией Oliver Wyman.

Еврокомиссия сообщила, что финальный объем помощи Евросоюза проблемным банкам Испании будет установлен в ближайшие месяцы.

Всего в стресс-тестах принимали участие 14 крупнейших банковских групп, совокупный объем активов которых составляет 90% от активов в испанской банковской системе.

Власти ЕС надеяться, что рекапитализация первой группы банков завершиться в ноябре.