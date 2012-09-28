Молния оставила без света половину Азербайджана

10:26, 28 сентября 2012
Мир
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Баку и ряд районов Азербайджана рано утром в пятницу остались без электричества в результате аварии на ТЭС, передает местный телеканал ANS.

Почти половина территории Азербайджана осталась без света

Как сообщает РИА Новости, авария произошла в результате попадания молнии в распределительную подстанцию Мингечаурской теплоэлектростанции. Проблемы с энергоснабжением возникли почти на половине территории Азербайджана.

В настоящее время подача электричества в столице возобновлена, электроснабжение районных центров частично восстанавливается.

Как отмечает телеканал, движение поездов бакинского метрополитена, также прерванное из-за аварии на ТЭС, восстановлено.

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