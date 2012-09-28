Молния оставила без света половину Азербайджана

Как сообщает РИА Новости, авария произошла в результате попадания молнии в распределительную подстанцию Мингечаурской теплоэлектростанции. Проблемы с энергоснабжением возникли почти на половине территории Азербайджана.

В настоящее время подача электричества в столице возобновлена, электроснабжение районных центров частично восстанавливается.

Как отмечает телеканал, движение поездов бакинского метрополитена, также прерванное из-за аварии на ТЭС, восстановлено.