Уволенный служащий расстрелял коллег и покончил с собой
07:35, 28 сентября 2012Мир
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Во время стрельбы 27 сентября в офисе города Миннеаполис (США) были убиты два человека и ранены еще четверо.
Инцидент произошел в офисе компании Accent Signage Systems, которая занимается разработкой рекламных вывесок и знаков. По данным источника в правоохранительных органах, стрельбу открыл мужчина, днем ранее уволенный из компании. Имя его не сообщается. По непроверенным данным, он целился в конкретных людей, пишет Лента.ру.
Полиция, прибывшая на место происшествия, вскоре обнаружила в подвале тело стрелявшего, который покончил с собой.
Не так давно в США произошел сходный случай, когда уволенный дизайнер в Нью-Йорке застрелил своего бывшего начальника, ранив при этом еще не менее восьми человек.
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