Уволенный служащий расстрелял коллег и покончил с собой

Инцидент произошел в офисе компании Accent Signage Systems, которая занимается разработкой рекламных вывесок и знаков. По данным источника в правоохранительных органах, стрельбу открыл мужчина, днем ранее уволенный из компании. Имя его не сообщается. По непроверенным данным, он целился в конкретных людей, пишет Лента.ру.

Полиция, прибывшая на место происшествия, вскоре обнаружила в подвале тело стрелявшего, который покончил с собой.

Не так давно в США произошел сходный случай, когда уволенный дизайнер в Нью-Йорке застрелил своего бывшего начальника, ранив при этом еще не менее восьми человек.