В ДТП в Латвии пострадали украинские самбисты (видео)

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров. (Спортсмены из Украины пострадали в ДТП в Латвии в ночь на 24 сентября – УНИАН).

А.Дикусаров уточнил, что авария произошла на трассе Таллинн - Рига вблизи латвийского города Саласпилс – столкнулись грузовик, которым управлял гражданин Польши, и автобус, перевозивший сборную Украины по борьбе самбо.

Группа спортсменов насчитывала 25 человек: 18 несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 17 лет и 7 взрослых. В автобусе также было 2 водителей.

На место происшествия сразу по получении информации о ДТП выехали посол и консул Украины в Латвии.

«По предварительной информации полиции Латвии, автобус с украинскими гражданами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии автобус вылетел в кювет», - сказал А.Дикусаров.

Он сообщил, что, по предварительной информации, пострадали 17 человек, которые находились в автобусе. 9 детей и 1 взрослый, которые не пострадали, размещены в пансионате г. Саласпилс.

«Посольство Украины в Латвии поддерживает контакт с латвийскими медицинскими заведениями для получения необходимой информации о пострадавших и предоставления всестороннего содействия гражданам Украины. Этот вопрос находится на особом контроле МИД Украины», - добавил А.Дикусаров.