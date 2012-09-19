Об этом сообщил РИА Новости источник, принимавший участие в расследовании.

"Причиной катастрофы SSJ-100 в Индонезии признан человеческий фактор. Самолет был полностью исправен, претензий к нему нет. Соответствующий протокол подписан сегодня в Индонезии", - сказал собеседник агентства, уточнив, что подписи под документом поставили официальные представители России и Индонезии.

Вместе с тем, по его словам, подписание совместного протокола не означает, что "расставлены все точки".

"Стороны будут согласовывать подписанные документы в различных инстанциях. Официальные причины катастрофы планируется объявить в конце октября", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник агентства "Прайм", близкий к расследованию, отметил, что окончательные выводы о причинах крушения можно делать только из отчета. По его словам, подписание протокола означает, что стороны приняли принципиальные доводы друг друга и особых разногласий нет.

Другой источник добавил, что отчет будет оформляться две недели, затем индонезийцы разошлют его своим профильным структурам. Обычно на подобные согласования у них уходит порядка двух месяцев, однако, по словам источника, индонезийцы обещают согласовать этот отчет быстрее, он будет озвучен до конца октября - начала ноября.

Позднее в среду Минпромторг опубликовал сообщение, в котором сказано, что по итогам визита российской делегации в Джакарту стороны подписали протокол о причинах крушения авиалайнера, на основе которого будет сформулирован итоговый отчет.

В сообщении Минпромторга отмечается, что окончательный отчет о причинах авиакатастрофы будет опубликован после согласования экспертами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), ориентировочно в конце октября.