Египет объявил в розыск создателя фильма "Невинность мусульман"
00:38, 19 сентября 2012Мир
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Генеральный прокурор Египта подписал ордер на арест восьми человек, причастных к созданию фильма "Невинность мусульман".
Среди объявленных в розыск - режиссер нашумевшей ленты Накула Бассли Накула, Моррис Садек, способствовавший распространению фильма в Интернете, а также пастор Терри Джонс, который якобы был одним из заказчиков фильма, сообщает агентство Associated Press.
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Они обвиняются в оскорблении ислама, распространении ложной информации, а также в попытке дезорганизации египетского общества. Если вина по всем этим преступлениям будет доказана, фигурантам дела грозит смертная казнь, замечает РосБизнесКонсалтинг.
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