Россия не видит оснований снижать цены на газ для ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом И.Грачев сказал на пресс-конференции в Москве в ответ на начавшееся на прошлой неделе антимонопольное разбирательство Еврокомисси, которая подозревает концерн в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы.

«Ни малейшей нужды снижать цену по долгосрочным контрактам нет. В перспективе Европе потребуется больше газа – на 100 млрд. куб., и с какой стати цены должны падать», - сказал И.Грачев, назвав при этом действия Еврокомиссии против «Газпрома» пропагандистскими и краткосрочными.

По словам И.Грачева, в ближайшие 5-7 лет цены на углеводороды продолжат рост, исходя из этого, от продажи углеводородов Россия сможет получать «хорошие бюджеты», что позволит решать внутренние проблемы.

Не боится Россия и так называемой "сланцевой революции", считая, что она не окажет значительного влияния на цены на газ.

«На мой взгляд, какого-то сильного влияния на снижение цен это оказать не может», - сказал депутат, добавив, что в Польше уже попробовали добывать сланцевый газ, но промышленный эффект не достигнут.

Кроме этого, И.Грачев назвал абсолютно утопической идею отказаться от привязки цены газа на нефть и переходу на спотовые поставки.

«Надежда, что либерализацией газового рынка и перехода на спотовые контракты Европа добьется снижения цен – временна и локальна. На самом деле это резко дестабилизирует рынки», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября 2012 г. Европейская Комиссия начала антимонопольное расследование в отношении корпорации "Газпром", заподозрив его в злоупотреблении господствующим положением в Центральной и Восточной Европе.

В ответ на это «Газпром» пригрозил уходом с европейского рынка на восток, что может ударить по капитализации газового гиганта. Кроме того, Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому изменять договоры и отчуждать имущество «Газпром» может только после согласия правительства.

Под напором европейских потребителей, крупнейшим из которых является немецкая E.ON, «Газпром» вынужден был снизить цены на газ. Поскольку скидки клиенты из Европы получили задним числом, газовому гиганту пришлось возвращать переплаты, общая сумму которых в 2012 году может составить 3,7 миллиарда долларов.

Россия уже около 10 лет не может договориться о поставках газа с крупнейшим восточным соседом - Китаем.