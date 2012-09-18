В антиамериканских выступлениях погибли 18 человек
В шиитском пригороде ливанской столицы Бейрута тысячи людей приняли участие в демонстрации протеста против снятого в США фильма "Невинность мусульман", высмеивающего пророка Мухаммеда.
Выступивший перед демонстрантами лидер группировки "Хезболлах" Хасан Насралла заявил, что протесты будут продолжаться, пока фильм не будет изъят из интернета.
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Антиамериканские акции прошли в понедельник в нескольких городах Пакистана. В столкновениях с полицией были убиты два человека, сообщает Радио Свобода.
В Джакарте также произошли столкновения сотен демонстрантов с полицией.
В Кабуле демонстранты забрасывали камнями американскую военную базу.
В Баку были задержаны 20 участников акции протеста около посольства США.
За неделю беспорядков в мусульманских странах погибли 18 человек, в том числе посол США в Ливии. Десятки людей получили ранения, десятки - арестованы.