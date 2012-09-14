Молдова не откажется от соглашений с ЕС ради российского газа

Такую позицию высказал журналистам в Кишиневе председатель парламента Молдовы Мариан Лупу.

Он подчеркнул, что если Молдова откажется от внедрения подписанных с ЕС соглашений об энергетическом сотрудничестве, в том числе второго и третьего энергетических пакетов, то сделает не один, а сразу десять шагов назад от европейской интеграции.

По теме: В Брюсселе не комментируют пожелание РФ о выходе Молдовы из Энергетического сообщества

М.Лупу подчеркнул, что об отказе от этих соглашений с ЕС в области энергетики не может быть и речи. По его словам, в ближайшее время лидеры правящего в стране альянса в ходе встречи обсудят ситуацию, сложившуюся в ходе переговоров с Россией о подписании межправительственного соглашения о сотрудничестве в области энергетики и нового контракта на поставки газа.

Как сообщал РосБизнесКонсалтинг, 12 сентября с.г. министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия готова снизить цену на газ для Молдовы, если та денонсирует протокол о вступлении в Договор энергетического сотрудничества ЕС и урегулирует долг перед РФ в размере 4,1 млрд долл.