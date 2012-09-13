В Брюсселе не комментируют прихоть РФ о выходе Молдовы из Энергетического сообщества

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлин Холзнер.

“Я бы не хотела комментировать этот специальный случай”, - сказала она.

“Но быть членом Энергетического сообщества – это большое преимущество, и это преимущество – доступ к европейскому энергетическому рынку”, - добавила М.Холзнер.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия требует от Молдовы отказаться от членства в Европейском энергетическом сообществе в обмен на снижение цены на газ. По его словам, такая скидка может составлять до 30%.

Действующий контракт с Молдовой на поставки газа заканчивается в конце этого года. В первом полугодии этого года цена российского газа для Молдовы составляла 392 дол. за 1 тыс. кубометров.