В Гонконге проходят знаковые выборы
В Гонконге продолжаются выборы в законодательный орган, на которых демократические кандидаты надеются получить дополнительные голоса на волне антикитайских демонстраций, длящихся здесь уже несколько недель.
Голосование началось на следующий день после того, как правительство пересмотрело планы ввести в школах уроки китайского патриотизма.
Впервые в истории 40 из 70 членов правящей совета по вопросам законодательства будут избраны прямым голосованием, сообщаетю BBC Украина.
Результаты голосования могут поспособствовать воплощению планов по вводу всеобщего избирательного права в 2017 году.
Для реализации этой реформы нужна поддержка законодательного совета.
Принять участие в голосовании имеют право примерно 3,5 млн жителей Гонконга, у которого в Китае полуавтономный статус. Результаты планируют объявить не раньше понедельника.
Главными темами избирательной кампании были безработица, коррупция и все большее количество приезжих из материковой части Китая.
Гонконг, который Великобритания передала Китаю в 1997 году, имеет больше политических свобод, чем остальные части страны, среди которых свободная пресса и право на мирные собрания.
По действующему законодательству 30 из 70 членов совета избираются небольшой группой отобранных по экономическим и профессиональным критериям людей.