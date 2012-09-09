В Гонконге проходят знаковые выборы

Голосование началось на следующий день после того, как правительство пересмотрело планы ввести в школах уроки китайского патриотизма.

Впервые в истории 40 из 70 членов правящей совета по вопросам законодательства будут избраны прямым голосованием, сообщаетю BBC Украина.

Результаты голосования могут поспособствовать воплощению планов по вводу всеобщего избирательного права в 2017 году.

Для реализации этой реформы нужна поддержка законодательного совета.

Принять участие в голосовании имеют право примерно 3,5 млн жителей Гонконга, у которого в Китае полуавтономный статус. Результаты планируют объявить не раньше понедельника.

Главными темами избирательной кампании были безработица, коррупция и все большее количество приезжих из материковой части Китая.

Гонконг, который Великобритания передала Китаю в 1997 году, имеет больше политических свобод, чем остальные части страны, среди которых свободная пресса и право на мирные собрания.

По действующему законодательству 30 из 70 членов совета избираются небольшой группой отобранных по экономическим и профессиональным критериям людей.