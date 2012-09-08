Российский боевой вертолет Ми-35 врезался в гору: погибли три человека
17:22, 08 сентября 2012Мир
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В Дагестане (РФ) потерпел крушение боевой вертолет Ми-35.
Ми-35 врезался в гору
Погибли три члена экипажа, передает РИА «Новости».
Авария произошла при столкновении с горой, когда вертолет перелетал через перевал. Полеты Ми-35 приостановлены.
"По имеющимся данным, вертолет с земли не обстреливали, причиной ЧП стали плохие метеоусловия", - сказал представитель Минобороны РФ.
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