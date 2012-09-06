58 человек утонуло на рыболовецком судне возле Турции
21:32, 06 сентября 2012Мир
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У берегов Турции потонуло рыболовецкое судно, погибли 58 человек.
Число жертв крушения рыболовецкого судна, перевозившего более 100 нелегальных мигрантов и затонувшего в Эгейском море у побережья турецкого города Измир, возросло до 58 человек, сообщает РИА «Новости».
Спасены 46 человек, в том числе капитан и его помощник.
На судне, затонувшем вблизи берега уезда Мендерес, находились мигранты из Ирака, Сирии, Палестины, в основном женщины и дети. Оно направлялось из Турции в Великобританию, передает телеканал NTV.
Правоохранительные органы задержали двоих турецких граждан по подозрению в организации нелегальной торговли людьми, сообщает телеканал CNN-Turk со ссылкой на источники в МВД.
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