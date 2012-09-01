Президент Киргизии назначил нового главу правительства
17:09, 01 сентября 2012Мир
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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял отставку исполняющего обязанности премьер-министра Омурбека Бабанова и назначил на этот пост вице-премьера Аалы Карашева.
Президент принял отставку Бабанова
Как сообщает радио «Свобода», все министры киргизского правительства работают сейчас, будучи формально в отставке.
Полсле распада правящей коалиции в парламенте создается новое объединение большинства, которому предстоит сформировать новый Кабинет министров.
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