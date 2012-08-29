Fitch грозит США снижением рейтинга

Об этом сообщил во вторник управляющий директор Fitch Дэвид Райли (David Riley).

Неспособность властей США сократить госдолг и дефицит в первой половине 2013 года, заявил Райли в эфире Bloomberg TV, будет представлять значительную угрозу для рейтинга - вплоть до потери тройного "A" от Fitch.

В июле Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AAA", однако прогноз по рейтингу остался негативным.

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Негативный прогноз, поясняло агентство, отражает риски, связанные с нехваткой политической согласованности по вопросу сокращения дефицита бюджета США. В частности, давление на краткосрочный экономический прогноз оказывает неопределенность относительно политики в области налогов и расходов.

В ноябре 2011 года, напоминает РИА Новости, Fitch пересмотрело прогноз рейтинга США на негативный со стабильного после того как специальный комитет Конгресса не смог одобрить меры по сокращению дефицита бюджета. Ухудшение прогноза по рейтингу подразумевает 50-процентную вероятность понижения рейтинга страны в течение ближайших двух лет.