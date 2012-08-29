Республиканцы США выдвинули официального кандидата в президенты

Для выдвижения кандидатом Ромни необходимо было набрать 1144 голоса, а он набрал 2061.

Теперь Митту Ромни осталось только официально принять предложение партии стать официальным кандидатом в президенты США. Он это сделает в четверг вечером, когда выступит с президентской программой и, как ожидается, подвергнет критике политику своего конкурента, сообщает РИА Новости.

Съезд Республиканской партии также официально объявил кандидата в вице-президенты США. Им стал конгрессмен Пол Райан.

Конкурентом Ромни в борьбе за президентское кресло станет действующий глава государства Барак Обама. По опросам, он незначительно опережает Ромни по популярности. Обама будет выдвинут кандидатом на второй срок на следующей неделе, во время съезда Демократической партии в городе Шарлотт (Северная Каролина).

Президентские выборы в США пройдут 6 ноября.