В России контрактник застрелил семерых сослуживцев

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Сегодня в поселке Белиджи Дербентского района Республики Дагестан примерно около 16 часов военнослужащий по контракту открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам специальной огневой группы, дислоцированным на территории воинской части. В результате им убиты семь человек. Стрелявший был уничтожен в ходе перестрелки», - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа следственного управления СК России по Республике Дагестан и сотрудники военно-следственного отдела. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия.