В России контрактник застрелил семерых сослуживцев
21:39, 28 августа 2012Мир
2096
В Дагестане (Россия) военнослужащий застрелил 7 своих сослуживцев, после чего был уничтожен.
Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.
«Сегодня в поселке Белиджи Дербентского района Республики Дагестан примерно около 16 часов военнослужащий по контракту открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам специальной огневой группы, дислоцированным на территории воинской части. В результате им убиты семь человек. Стрелявший был уничтожен в ходе перестрелки», - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственная группа следственного управления СК России по Республике Дагестан и сотрудники военно-следственного отдела. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter