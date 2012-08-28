Британский парламент может закрыться на 5 лет

Как сообщает The Sunday Times, реконструкция обойдется в 3 млрд фунтов стерлингов.

Палаты лордов и общин могут быть эвакуированы впервые со времен Второй мировой войны.

"Рассматриваются и другие возможности - покинуть Вестминстерский дворец навсегда, продать его и построить новое здание парламента или продолжать десятилетиями проводить ремонтные работы во время летних каникул. Но сторонники плана временной эвакуации считают, что это могло бы сэкономить деньги налогоплательщиков", - пишет автор.

"Мы либо переедем, либо потратим 10 млрд фунтов стерлингов за 20-30 лет на попытки проделать эти (ремонтные) работы во время летнего перерыва", - сказал источник в Палате общин.

Инопресса