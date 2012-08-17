Участница Pussy Riot: Пусть Путин нас просит о помиловании

Одна из участниц скандальной российской панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявляет, что не верит в справедливый суд и не будет просить Президента России Владимира Путина о помиловании.

Об этом она заявила в интервью «Новой газете».

Отвечая на вопрос, будет ли она просить В.Путина о помиловании, Н.Толоконникова заявила: «Путина? Вы смеетесь? Конечно, нет, не будем. Пусть он просит нас и вас о помиловании».

«Я не верю в решение суда вообще. Суд не существует. Это иллюзия», - добавила она.

При этом Н.Толоконникова заявила, что «В.Путин – лицо всего плохого, злого, аморального, что есть в современной российской недополитике. И мы делаем все то, чтобы недополитика стала реальной политикой; для того необходимо убрать В.Путина».

Также она подчеркнула, что участницы Pussy Riot не сожалеют, что исполнили свой панк-молебен, направленный против В.Путина. При этом она признала, что участницы группы не ожидали, что их подвергнут уголовному преследованию, поскольку не совершали преступлений. Она отметила, что участницы Pussy Riot считают себя политзаключенными, поскольку преследуются по политическим мотивам.

Н.Толоконникова считает, что такая жесткая реакция властей на их акцию вызвана тем, что панк-молебен разозлил «друганов двух» - патриарха РПЦ Кирилла и В.Путина.

На вопрос, близка ли по сути Pussy Riot к украинскому движению Femen, Н.Толоконникова ответила отрицательно. «Не близка: у Femen другой идеологический базис; мы в большей мере расшатываем позицию «мужское-женское», а они на ней настаивают», - считает она.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года пять участниц панк-группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надели маски и у алтаря провели "панк-молебен" против В.Путина. Видеоролик с выступлением был выложен в Интернет и вызвал общественный резонанс.

Трое участниц группы Н.Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич находятся под арестом, несмотря на многочисленные призывы общественности освободить их.

Прокурор Александр Никифоров потребовал приговорить участниц панк-группы Pussy Riot к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Хамовнический суд Москвы 17 августа огласит приговор по делу девушек.