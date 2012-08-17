На платиновой шахте в ЮАР происходят столкновения забастовщиков с полицией

02:35, 17 августа 2012
Мир
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В Южно-Африканской республике полиция подтвердила, что на платиновой шахте на северо-западе страны произошли новые кровавые столкновения сил правопорядка с бастующими шахтерами.

В четверг жертвами столкновений стали 18 человек, сообщает Радио Свобода. В предыдущие дни погибли еще 10.

Полиция утверждает, что шахтеры были вооружены не только мачете и железными палками, но и огнестрельным оружием, которое они начали применять после того, как полицейские попытались разогнать их митинг при помощи слезоточивого газа и водометов.

Агрессивно настроенные рабочие требуют повышения зарплаты. Столкновения происходят и между самими шахтерами - членами двух конкурирующих профсоюзов.

Владелец шахты - корпорация Lonmin - заявила, что те, кто не вернутся к работе в ближайшие сутки, будут уволены.

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