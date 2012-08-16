Правительство России уделит время положению на границе с Украиной

Соглашение, подписанное в Донецке 18 октября 2011 года, посвящено сотрудничеству при совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на границе двух стран, сообщает пресс-служба правительства России.

"Соглашение направлено на повышение эффективности работы пунктов пропуска, сокращение времени, необходимого для проведения контроля, упрощение формальностей и создание комфортных условий для пересечения совместной государственной границы лицами и транспортными средствами, а также перемещения через нее товаров", - говорится в повестке к заседанию.