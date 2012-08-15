Полиция России предлагает всем сдать отпечатки пальцев добровольно

Соответствующий документ публикует "Российская газета".

Подчеркивается, что речь идет не об обязательном снятии отпечатков пальцев, а о добровольном.

В документе не только подробно раскрывается механизм этого процесса, но объясняется, когда, кому и как жаловаться, если просьбу по добровольной дактилоскопической регистрации почему-то отклоняют.

Новым приказом министр утвердил алгоритм действий сотрудников органов внутренних дел при добровольной дактилоскопической регистрации граждан.

"Если раньше эта схема была достаточно расплывчатой, и в разных регионах, а то и отделениях, порой, действовали свои правила, то теперь все унифицировано, приведено, как говорится, к единому образцу, с четкими временными рамками", - цитирует РИА Новости.

В приложениях показано, как правильно писать заявление, есть адреса полиции в разных городах страны, где можно сделать отпечатки.

В документе оговариваются причины, когда заявителю могут отказать в добровольной дактилоскопической регистрации, например, отсутствие российского гражданства. У иностранцев берут отпечатки пальцев только при нарушении закона.

Согласно российскому законодательству, обязательно снятие отпечатка пальцев у всех, кто попал по негативным причинам в полицию. Также в приказном порядке дактилоскопируют и всех, кто служит в силовых структурах, в частных охранных предприятиях и рискует жизнью. В этом же списке - гражданские летчики, моряки, речники, пожарные.