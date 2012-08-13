Следствие подтвердило, что теракт в Болгарии совершил иностранец-смертник

Об этом сообщает местное Радио БНР со ссылкой на представителя Национальной следственной службы Болгарии Георгия Илиева, пишет РИА "Новости".

Вечером 18 июля в аэропорту Бургаса был подорван туристический автобус с группой израильтян, в результате чего 6 человек - пятеро израильтян, болгарский водитель и сам террорист, погибли, более 30 получили ранения.

Ранее существовали версии о том, что исполнитель теракта не знал, что переносит на теле взрывчатку. В СМИ появлялись предположения, что совершивший подрыв мог быть наркокурьером, которого использовали "втемную". Еще одно предположение заключалось в том, что человек, произведший взрыв, был под сильным воздействием наркотических веществ и не отдавал отчета в своих действиях."В данном случае доказано, что речь идет о человеке, который сознательно лишил себя жизни ради причинения смерти множеству людей. Иностранный гражданин на нашей территории решил причинить смерть (людям)", - сказал Илиев.

По его словам, в настоящий момент власти Болгарии послали в Израиль запрос на разрешение повторно допросить некоторых очевидцев преступления.