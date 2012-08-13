Следствие подтвердило, что теракт в Болгарии совершил иностранец-смертник

09:55, 13 августа 2012
Мир
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Исполнитель теракта, произошедшего в середине июля в болгарском городе Бургас, был террористом-самоубийцей и имел иностранное гражданство, эти факты установлены следствием.

Версия об наркокурьере опровергнута

Об этом сообщает местное Радио БНР со ссылкой на представителя Национальной следственной службы Болгарии Георгия Илиева, пишет РИА "Новости".

Вечером 18 июля в аэропорту Бургаса был подорван туристический автобус с группой израильтян, в результате чего 6 человек - пятеро израильтян, болгарский водитель и сам террорист, погибли, более 30 получили ранения.

Ранее существовали версии о том, что исполнитель теракта не знал, что переносит на теле взрывчатку. В СМИ появлялись предположения, что совершивший подрыв мог быть наркокурьером, которого использовали "втемную". Еще одно предположение заключалось в том, что человек, произведший взрыв, был под сильным воздействием наркотических веществ и не отдавал отчета в своих действиях."В данном случае доказано, что речь идет о человеке, который сознательно лишил себя жизни ради причинения смерти множеству людей. Иностранный гражданин на нашей территории решил причинить смерть (людям)", - сказал Илиев.

По его словам, в настоящий момент власти Болгарии послали в Израиль запрос на разрешение повторно допросить некоторых очевидцев преступления.

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