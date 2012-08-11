В России на Мадонну написали заявление за пропаганду гомосексуализма

В российском Санкт-Петербурге помощник депутата городского законодательного собрания от правящей партии «Единая России» Виталия Милонова подал заявление в полицию о возбуждении городского «Закона о пропаганде гомосексуализма", которых, по мнению политика, допустила американская поп-певица Мадонна на своем концерте, сообщил в субботу Радио Свобода сам депутат.

Ранее он уже сообщал, что его помощники вели видеозапись концерта, чтобы выявить возможные нарушения этого закона, который разработал сам депутат.

Мадонна в ходе концерта в Санкт-Петербурге в четверг сделала, в частности, несколько заявлений в поддержку сексуальных меньшинств.

Организаторы концерта, со своей стороны, заявляли, что готовы подать на Милонова в суд за несанкционированную видеозапись, если он будет заявлять о нарушениях на концерте.