США запретили продавать Ирану танкеры и добывать ему уран
11:02, 02 августа 2012Мир
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В США Конгресс одобрил новые санкции в отношении Ирана - из-за его ядерной программы.
Конгресс направил поддержанные санкции Обаме на подпись
Это решение единогласно поддержал Сенат, Палата представителей проголосовала большинством, пишет Радио Свобода.
Санкции касаются компаний, которые сотрудничают с Ираном в энергетической, финансовой и транспортной сферах. Сейчас Конгресс запретил сотрудничество с Тегераном в вопросе добычи урана, продажу Ирану танкеров для перевозки нефти, сотрудничество с государственной судоходной компанией и нефтяными компаниями. Теперь документ должен подписать Барак Обама.
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