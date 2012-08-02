США запретили продавать Ирану танкеры и добывать ему уран

Это решение единогласно поддержал Сенат, Палата представителей проголосовала большинством, пишет Радио Свобода.

Санкции касаются компаний, которые сотрудничают с Ираном в энергетической, финансовой и транспортной сферах. Сейчас Конгресс запретил сотрудничество с Тегераном в вопросе добычи урана, продажу Ирану танкеров для перевозки нефти, сотрудничество с государственной судоходной компанией и нефтяными компаниями. Теперь документ должен подписать Барак Обама.