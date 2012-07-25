В горах Франции разбился вертолет: погибли пять человек

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Трагедия произошла в 13.40 по местному времени в ущелье Вердон (департамент Альпы Верхнего Прованса). По словам представителя местной префектуры, погибли пять человек.

По данным спасателей, вертолет разбился на очень крутом склоне, доступ к месту крушения крайне затруднен. На место направлены команды альпинистов.