В горах Франции разбился вертолет: погибли пять человек
19:31, 25 июля 2012Мир
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На юго-востоке Франции сегодня разбился вертолет, погибли пять человек.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.
Трагедия произошла в 13.40 по местному времени в ущелье Вердон (департамент Альпы Верхнего Прованса). По словам представителя местной префектуры, погибли пять человек.
По данным спасателей, вертолет разбился на очень крутом склоне, доступ к месту крушения крайне затруднен. На место направлены команды альпинистов.
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