СМИ: Ассанж нанял себе в консультанты разоблачителя Пиночета

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Эквадора Рикардо Патино, пишет Лента.ру.

Гарсон будет консультировать Ассанжа в ходе рассмотрения его запроса о предоставлении политического убежища в Эквадоре. Он уже посетил посольство Эквадора в Лондоне, где в настоящее время находится Ассанж, для обсуждения стратегии защиты от "необоснованных исков".

Ассанж попросил политического убежища в Эквадоре 19 июня. С этого же дня он находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Основатель WikiLeaks боится экстрадиции из Великобритании в Швецию, поскольку считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему может грозить смертная казнь за публикацию секретных документов американских дипломатов и документов Пентагона.

Гарсон прославился как разоблачитель экс-диктатора Чили Аугусто Пиночета. В 1998 году испанский судья выписал международный ордер на арест Пиночета.

Гарсон также вел ряд других громких дел. В частности, он требовал лишить неприкосновенности бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони и предпринял попытку расследовать преступления режима Франсиско Франко в Испании.