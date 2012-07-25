ЕБРР заявил, что кризис еврозоны накроет и Россию

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Начиная с октября, ЕБРР сократил прогноз экономического роста для трех стран Центральной Европы, а также стран Балтии и семи стран Юго-Восточной Европы, подчеркивая их тесные торговые и финансовые связи с еврозоной, пишет Тиждень.

В своем отчете Банк указал на распространение затяжного кризиса в валютной зоне далее на восток и на Россию.

«Негативные побочные эффекты достигнут Востока и России двумя каналами, в частности из-за снижения цен на сырье и общее снижение желания инвесторов рисковать», - отметил региональный директор ЕБРР по стратегии и политики Пирошка Надь.

В мае ЕБРР прогнозировал, что экономика России будет расти на 4,2% в этом году и на 4,3% в 2013 году. В последнем отчете банка прогнозы были сокращены до 3,1% и 3,3% соответственно.

Таким сообщением предшествовал отчет Investors Service Moody, где говорится, что в следующие 10-12 месяцев экономика страны сократится на 5%, а рубль может обесцениться на 30%, если кризис еврозоны обострится.